the Tuesday 08 August 2023, Orange Metalic Festival

Nous sommes très heureux de revenir pour cette deuxième édition du Orange Metalic Festival. Encore une année qui sera à marquer d’une pierre blanche devant une telle brochette de Metal venu bousculer un site qui, à lui seul, vaut le détour. Les demandes d'accréditation photos pour cette soirée exceptionnelle ont été nombreuses. Nous ne sommes donc pas retenu et laisserons notre matériel photo à la maison. Nous apprendrons plus tard, que vingt photographes, dont certains venus de la capitale, sont présents pour immortaliser cette nouvelle édition. Malgré tout, l'organisation sans faille d'Adam Concert nous propose une invitation presse qui nous permet d'être placé au mieux dans l'hémicycle pour profiter du show et remettre en route notre plume pour l'occasion. Le temps joue décidément contre nous pour cette année. Nous ne seront pas sur place à temps pour Trivium. Néanmoins, nous comprenons que les fans sont là en nombre pour un concert qui a chauffé un théâtre antique presque plein. Mais la soirée ne fait que commencer car suivrons Airbourne, Megadeth et Carpenter Brut.

Airbourne

Alors que le public s'impatiente, l'introduction de Terminator, au son puissant, fait monter la pression dans le site magistral. Une belle façon de faire un saut dans le temps. Les Marshalls, surmontés de la tête de mort et sigle électrique du groupe, projeté sur écran géant, au plus près de l’immense muraille, annoncent l'écrasante prestation à venir.

Malgré son apparente blessure au pied droit, Joel court tout de même de droite à gauche déjà chaud comme la braise de leur Hard Rock survolté. La folie continue au rythme endiablé, avec un leader grimpant sur le dos de la sécu pour faire le tour de la fosse sur un solo démentiel. Et, avant de jeter son troisième verre de bière dans le public, la question qui tue « Do you want Rock ?»

Bras levés, la fosse pleine, scande les paroles au rythme effréné des trois sbires en noir, guitare, basse et batterie assurant un roulement impossible à arrêter. Il aura fallu 4 titres pour engager un Circle Pit levant autant de fumée que celle venant de la scène. Puis viendra l'entracte whisky coca pour les 4 gars au rock pur et dur. De quoi apaiser quelques minutes à peine la dinguerie des Airbourne.

Les titres aussi rapides que court s’enchaînent et font lever les cornes du diable au cœur du théâtre à chaque coup. À grand renfort de sirène et de grosse caisse le délire s’invite au cœur d’un show annoncé Rock et affichant la force d'un Hard Rock accessible et festif. Que la bière coule à flow et que les guitares raisonnent encore longtemps comme ça au cœur du Metal

Sans transition, on file prendre une boisson avant que Megadeth n'arrive. Le débit est moins rapide que sur scène avec un Joel de Airbourne qui distribuait à grand tour de bras plusieurs bières par titre. L’attente se fait ressentir. Mieux vaut en prendre pour la prochaine heure et demi du concert de Megadeth à venir.

La demi-heure consacrée au changement de Seine entre chaque groupe est parfaite. Peut-être un peu court pour venir à bout de la queue des Metalleuses et Metalleux qui vont chercher à manger et à boire.

Megadeth

Le dynosaure du Thrash est là. La joie de les voir ou de les revoir est unique pour les fans du sud de la France. Dave Mustaine et son groupe attaque un site à la grandeur et la puissance de leur art. La scène est plus qu’épurée avec la batterie coincée dans un mur de fer noir. Le cadre est planté pour un concert très attendu depuis leur dernier passage au Hellfest 2022.

Déjà sur le premier titre, alors que les solos des deux guitaristes s’entrechoquent, le public scande Megadeth. Sur fond de guerre, le rythme s’accélère et la voix devient plus tranchante.

La fosse s’agite et tourne au rythme d’un titre qui fait la renommée du Speed Metal du géant Megadeth. Les anciens titres donnent toujours aussi bien avec les solos d’un Dave inspiré. Quand « Le Darkness » envahi le théâtre c’est l’émotion dans la voix du Maître, portée par une musique de destruction massive.

Les vidéos viennent illustrer, sur les écrans géants, les titres les plus récents. Idem au show de l’enfer en 2022, lorsque le soliste s’avance, tantôt Dave tantôt Kiko Loureiro, les deux autres musiciens se placent en retrait. Un respect de leur art et une musique qui prend tout son sens et une autre dimension.

L’âme des anciens morceaux nous prend au corps. Est-ce un soupçon de nostalgie ou la vieillesse qui nous atteint. Impossible de se passer de ces titres saccadés, puis rythmés par un Thrash ancestral. Le presque traditionnel « À tout le monde, à tous les amis » sera repris en cœur sans même que Dave ne puisse chanter une seule parti du refrain.

Pour ne pas déroger au « programme » malgré un petit problème de voix, Dave invite le chanteur de Trivium à venir chanter le prochain titre. Mais pour la symphonie de la destruction, sa voix grave, largement accompagnée du public, sera plus que suffisante.

Sur les titres marquants du groupe, chaque refrain seront repris sans l’intervention du maître. Peace sells... but who's buying » est toujours d’actualité aujourd’hui et peut-être plus que jamais ? L’ovation du public face à un Dave Mustaine seul sur scène, et les titres puissants qui suivront seront l’apogée d’un concert voué à un groupe toujours très attendu.

Carpenter Brut

Lors du changement de scène nous voyons la grandeur de celle-ci. Faite pour des spectacles, ici les décors de Metal prennent tout l’espace. Sur l’écran entouré de rouge, la boulé à facette ornées de piquants annonce la couleur de ce qui va être, alors que la nuit est maintenant noire. Le son du démon et un « Welcome to Hell » viennent d’envahir l’antique lieu et l’écran géant.

Les trois artistes sur scène font le show, mais la voix enregistrée nous laisse un sentiment étrange (peut-être pas au « bon sens du terme »). Lorsque le ton se durci, le public est réceptif, mais très vite le clavier surmonte la rythmique pour des mélodies moins rouge que les lumières dominantes. Le théâtre se vide alors que les titres se font moins Metal. Nous sommes rapidement tenté de prendre le même chemin.

Mais l’araignée noire, flanquée du sceau du groupe, vient piquer à nouveau notre curiosité. Ce titre aux accents de Metal Industriel rempli à nouveau de façon massive le site baigné dans l'obscurité. Hélas, la toile n’accroche pas assez nos oreilles et s’étiole au son du clavier qui transformera presque ce concert en lieu pour danseurs de boites de nuit.

Un peu déçu de partir « si vite », nos pas dans les couloirs et sur les énormes marches, sont précédés et suivis par des porteurs de tee-shirts du Hellfest et de Megadeth. Les titres de ce groupe mythique raisonnent encore dans notre tête. Le son dans ce théâtre antique est exceptionnel.

Merci Adam Concert pour cette soirée fantastique, et une invitation qui nous a permis de vous faire partager quelques moments de ces concerts puissants. Les Metalleux du Sud auront sûrement apprécier ce Festival. À l’année prochaine pour, nous l’espérons, à nouveau immortaliser ce rare moment.