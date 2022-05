the Saturday 07 May 2022, Espace Julien

Nous n’avions pas pu saisir le set à l’Usine à Istres fin avril, du coup, un contact rapide avec l’Espace Julien à Marseille nous a permis d’obtenir un pass pour assister aux concerts de Ten 56 et Landmvrks. Merci à la chargée de communication pour son efficacité pour l'occasion. Nous retrouvons donc les aficionados du genre devant la salle, fief du groupe Marseillais de Metalcore. Sur les conseils de la sécurité, qui ne rigole pas, nous passons au guichet pour récupérer le pass photo demandé, mais sans succès. Le chef de la sécurité, ferme et efficace, cherche l’organisation pour valider l’autorisation qui est écrite sur notre billet. Après quinze minutes d’attente, il nous dit d’y aller et il nous retrouvera pour le précieux badge. Un épisode de calme, dans l'avant salle où se situe le Mersh, avant la tempête du sud qui attend au chaud (maître mot de la soirée dans la salle noire).

Hidden Frames

Nous arrivons donc dans la magnifique salle sur la dernière chanson du set. Heureusement ils veulent jouer un titre de leur EP « Ashes to Ashes ».

Du charme dans la voix, de la discrétion dans les percussion (un tome basse) et une guitare sèche qui donne de l’élégance au titre feutré. Le tout est enveloppé par les lumières de la salle et de la scène vraiment appropriées. Une bonne surprise de début de soirée qui démarre toute en douceur.

Harp

Coroner sur le teeshirt du bassiste chanteur annonce la suite des festivités.

Le gros son est bien là, derrière les deux guitares puissantes et une batterie qui plaque une section rythmique écrasante. Nous sommes indéniablement dans un Thrash pur et dur. Originaire de Bastia, les quatre gars ne font pas semblant en plongeant dans tous les recoins du genre. Nous sommes agréablement surpris de cette seconde première partie.

La voix est présente et assure un set rageur. Le concert est rapide mais efficace et voit son premier Slam face à la scène. Puis, c'est un Circle Pit qui agite la fosse et la chaleur monte, la sueur coule sous les riffs ravageurs.

Le public est au rendez-vous et salue un groupe efficace que nous aurons plaisir de suivre.

Ten56.

Nous comprenons que le groupe accompagne et précède Landmvrks sur une partie de leur tournée.

Ce soir, il n'y a pas de crash barrière, nous essayons donc de nous placer au plus près de la scène. Le changement de batterie se fait devant celle du groupe phare, impassible depuis le début de la soirée. Nous allons bientôt comprendre pourquoi une batterie pour chaque groupe. Le Backdrop qui monte en fond et les essais promettent un gros son digne digne du Deathcore attendu.

Première tournée pour ce groupe dont la voix n’est autre que Aaron Maats (ex. Betraying The Martyrs). Nous avons bien là une présence sombre et puissante sur le devant de la scène pour des titres qui déchaînent la fosse. Plusieurs fois le chanteur demande d’éclairer les fans en furie pour les remercier. Coincé entre la scène et les fans, ça pousse avec force et ardeur.

Le set se déroule dans une lumière fumeuse ou seule les ombres des musiciens transpirent. Les riffs sont lourds et la rythmique malsaine. Le batteur, face à nous est insaisissable. Ses ombres gesticulent dans une folie soutenu par des stroboscopes incessants. Les titres s’enchaînent et déchaînent dans une chaleur presque infernale.

Des remerciements à Landmvrks et à leurs fans venus nombreux pour honorer le groupe Marseilais. Ten 56 a explosé nos tympans et nos cages thoraciques.

Landmvrks

Pour faire patienter la salle, c'est avec un grand V en néon en fond de scène et une musique diffusée que la clameur arrive. Tout le public chante déjà et saute dans la pénombre.

Lorsque le groupe investi les planches, ces sont des hurlement de libération des fans venus en masse qui remplissent les lieux. L’Espace Julien est comble et la fournaise est en place. Dès le premier titre, littéralement écrasé par un fou volant, il est impossible de tenir longtemps devant la scène.

Les titres ultra populaires font chanter la foule et les rythmes hyper entraînants font bouger le Pit. C'est Stage Diving sur Stage Diving et Slam sur Slam pour une lessiveuse placée entre la régie son et le groupe. Puissant et chantant à la fois, la force Landmvrks fait des merveilles sur scène. Aaron, de Ten 56, rejoint pour quelques minutes la fête et sa hargne accompagne le groupe.

Toute cette fougue vient se calmer alors que les notes de piano raisonnent. Projecteurs sur le pianiste et le chanteur qui interprétèrent un titre en duo spécialement arrangé pour l’occasion.

Mais après le calme la bataille, et emportés par des titres engagés, il est impossible de compter le nombre de furieux qui montent sur scène pour se jeter dans la vague qui déferle.

Le chanteur ne cessera de remercier le public Marseillais pour une date symbolique dans la tournée du groupe.