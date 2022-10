Du Hellfest 2022 au Hellfest 2023 - Pourquoi ?

the Tuesday 18 October 2022, Hellfest

Pourquoi voulons nous obtenir le pass pour le Hellfest 2023 ?

Avant de vous donner quelques pistes, que certaines et certains jugeront surement superflus, nous vous proposons quelques lignes et images du second week-end 2022. Il pourrait être à l’image des quatre jours qui seront proposés par le festival l’année prochaine.

Steve Vai

L’extra terrestre de la guitare était toujours là. Arborant une tenue noire et chemise rouge longue et soyeuse, rappelant étrangement "Le Chemin de la Gloire". De titre en titre, la folie de Vai est sans limites. Sur fond de statue Grecque, le dieu des éclairs fait chanter les notes sur sa guitare brillante. Ce "surhumain" partage ses notes les plus douces commes les plus aigües avec son second guitariste, et un public buvant les titres qui ont balayé une carrière lumineuse.

Sur la Main Stage une, Whitesnake s'installe. Vai, ayant participé à une courte partie de la vie du groupe légendaire, partagera, guitare en main, le final de leur concert.

Helloween

Kepper Of The Seven Keys surplombant une citrouille géante crèveront les baffles et les écrans pour un show fantastique. Les titres de Helloween, portés par les deux chanteurs feront remonter le passé et bouger les esprits. Les sept artistes auront mené le spectacle sur un rythme d'enfer face aux fans chantant chaque morceau en lieux et place du groupe.

Mais pour nous, la voix de l’homme au blouson rouge marquera notre esprit ce soir et à jamais. Et ses quelques mots de fin « Two years of nothing and now this ! Beautiful ! »

Blues Pills

Le groupe Suédois nous aura donner un son blues/hard Rock qui fera écho à la voix puissante et charleuse de la diablesse en rouge et blanc. Descendu dans le pit photo pour faire battre les coeurs encore plus vite, c'est un rayon de soleil qui se sera invité sur la main stage comme dans le ciel du Hellfest. Un set rythmé et plus que plaisant avec des titres au son parfait qui aura sûrement conquis de nouveaux adeptes.

Danko Jones

Rock'n Roll, chemise noire et guitare blanche, Danko Jones aura mené son set avec classe et assurance. Le power trio heureux de revenir au Hellfest le montrera à grand renfort de riffs qui entraînera un public réceptif. Avec des solos aussi court qu'efficaces, leur musique aura donné envie de bouger et de slammer. Un set décapant les oreilles, et apportant la bonne humeur.

Myles Kennedy

Le Rock et le swingue auront été les maître mots pour accompagner cette voix si particulière. Sous le plus simple appareil (un trio), Myles conjuguera sans vergogne chant et guitare sans filtre. Sa section rythmique (basse/batterie) puissante, soutiendra avec brio ses solos tout aussi clairs. Ce sera avec des rythmiques efficaces, qu’il embarquera le public regroupé sous un soleil retrouvé. C'est avec un certain Blues, une chaleur évidente et une grande humilité que la musicalité transpirera de ses titres. Un set fait de partage, comme avec tous les groupes dans lesquels il officie.

Monkey 3

Au milieu des fumées et lumières bleues enveloppantes, le chant viendra de la guitare lorsque, de son riff répétitif, elle sortira pour un solo. Les nappes habilleront la basse qui donnera le ton, et le clavier fera vibrer nos tympans. Les volutes de fumée seront parfois déchirées par une session tranchante comme la lumière blanche qui percera la Valley. Ininterrompu, la musique des quatre musiciens de Monkey 3 s’enchaînera sur des sons venus d’ailleurs. De titre en titres, une aventure musicale puissante, tantôt envoûtante tantôt qui bousculera vos sens.

Voilà quelques morceaux choisis qui ont agités Clisson fin juin.

Alors, pour répondre à la question initial autrement, et au risque de reprendre les images de nombre d’articles consacrés à l’évènement, autant dire que l’endroit est magique. Le Hellfest est un rendez-vous musical, mais également un lieux où les yeux en prennent presque autant que les oreilles.

Cette année, nous avons participé à la cérémonie en hommage au grand Lemmy. Au pied de sa nouvelle effigie métallique, nous avons là un mausolée qui fera perdurer le rendez-vous ; un pèlerinage pour les fans de Motorhead et du Metal des générations passées et futures.

Le nombre de groupes (près de 200 sur quatre jours) et la diversité de nationalités et de genres est presque incroyable.

Nous pouvons dire sans grand risque que l’on peut voir au Hellfest bon nombre de groupes qui ne se produisent que rarement ailleurs en France.

Le format proposé par les organisateurs est tellement large que ces quatre jours (trois auparavant) accueillent les visiteurs de 10 h à 2h.

Comme nous avons pu l’illustrer ci-dessus, le Hellfest, c’est retrouver les groupes qui bercent ou ont bercé notre adolescence.

Partager, au sein de la « famille Metal » des moments forts au travers de tous les genres qui agitent les scènes.

On parle de deux mains stages au coeur d’une plaine dallée qui dégagent un mur de son incroyable. Trois scènes couvertes qui encadrent des infrastructures toujours en évolution d’année en année. Une « War Zone » où s’entrechoquent les armures des Metalleuses et Metalleux devant une scène « à part ». Ou encore des scènes « alternatives » pour les fans qui s’aventurent au coeur de la grand rue.

Pour finir, et parce que la vie du Metal, ce n’est pas seulement ce festival unique, nous n’oublions pas ces groupes français et étrangers qui passent dans nombres de salles petites, moyennes et grandes tout au long de l’année. Mais nous n’oublions pas également les nombreux groupes qui ont exprimés leur bonheur de jouer dans le plus grand festival de Metal d’Europe lors de son édition 2022.