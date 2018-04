Sunday 01 April 2018 - 08:54:09 by Metalism

"The Game", the new video from Russianmasters Trust X , can be seen below. The song is taken from the band's last album, "Inverted Dreams", which will be released in December 2017 via Metalism Records. The effort will be made available as a CD (limited to 150 units)."Inverted Dreams" tracklisting:1. Очнись ото сна2. Верни свою жизнь3. Перевернутые сны4. Мы еще вернемся5. Скажи мне...6. Игра7. Я вернусь8. Russian Lullaby (E-Type cover)Source : Metalism Records