NEWS Kick Axe : bande annonce Gardiens de la Galaxie 2 Tuesday 14 February 2017 - 17:19:54 by JIEL









Groupe oublié malgré un "Vices" énorme et ses deux albums successifs joissifs ("Welcome to the Club" et "Rock the World") même si plus calmes, la Bande Annonce de Gardiens de la Galaxie 2 propose la fin de la chanson "The Chain" tiré de l'album "Rock the World.





